"Я ни с кем не ругаюсь". Поклонская ответила на заявление РПЦ о "Матильде"

Ранее пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла предостерёг священников от попыток дать оценку нашумевшему фильму режиссёра Алексея Учителя.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не пытается испортить с кем-то отношения, а просто выполняет свою работу. Об этом она сказала в интервью НСН.

— Я ни с кем не ругаюсь. И примиряться ни с кем мне не нужно, потому что я выполняю всего лишь свою работу. А слово патриарха я воспринимаю как "от патриарха", — пояснила Поклонская.

Напомним, пресс-секретарь патриарха Кирилла Сергей Волков сказал, что не считает "Матильду" карикатурой и сознательной попыткой Учителя исказить образ царя Николая II.

Скандал разразился в прошлом году, когда Поклонская по просьбе представителей общественных организаций попросила организовать проверку фильма, который на тот момент находился в стадии производства и его никто не видел.