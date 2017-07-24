"Я ни с кем не ругаюсь". Поклонская ответила на заявление РПЦ о "Матильде"

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"Я ни с кем не ругаюсь". Поклонская ответила на заявление РПЦ о "Матильде"

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Наталья Поклонская. Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла предостерёг священников от попыток дать оценку нашумевшему фильму режиссёра Алексея Учителя.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не пытается испортить с кем-то отношения, а просто выполняет свою работу. Об этом она сказала в интервью НСН.

— Я ни с кем не ругаюсь. И примиряться ни с кем мне не нужно, потому что я выполняю всего лишь свою работу. А слово патриарха я воспринимаю как "от патриарха", — пояснила Поклонская.

Напомним, пресс-секретарь патриарха Кирилла Сергей Волков сказал, что не считает "Матильду" карикатурой и сознательной попыткой Учителя исказить образ царя Николая II.

Скандал разразился в прошлом году, когда Поклонская по просьбе представителей общественных организаций попросила организовать проверку фильма, который на тот момент находился в стадии производства и его никто не видел.

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