Французский философ и автор книг о риске погибла, спасая тонувших детей

Читайте также

Французский философ и автор книг о риске погибла, спасая тонувших детей

1236
Всё произошло на пляже Пампелон на юге Франции. Женщина пыталась доплыть до детей, но была снесена сильным течением.

Одна из ведущих философов современной Франции, автор книг о риске Анна Дюфурмантель погибла, пытаясь спасти двух тонувших детей, передаёт The Independent.

53-летняя Дюфурмантель вошла в воду на пляже Пампелон в коммуне Сен-Тропе на юге Франции 21 июля. Женщина заметила, что двое детей тонут, и попыталась доплыть до них, но была снесена сильным течением.

Позднее детей вытащили из воды спасатели. Дети не пострадали, а вот спасти женщину не удалось.

— Великий философ, психоаналитик, она помогала нам жить и думать о сегодняшнем мире, — написала о смерти Дюфурмантель в своём "твиттере" французский министр культуры Франсуаз Ниссен.

Дюфурмантель сформулировала собственную концепцию риска. Так, в одном интервью западному изданию философ рассказывала, что концепция абсолютной безопасности в мире — лишь фантазия, поскольку "быть живым" само по себе является большим риском.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!