Французский философ и автор книг о риске погибла, спасая тонувших детей

Всё произошло на пляже Пампелон на юге Франции. Женщина пыталась доплыть до детей, но была снесена сильным течением.

Одна из ведущих философов современной Франции, автор книг о риске Анна Дюфурмантель погибла, пытаясь спасти двух тонувших детей, передаёт The Independent.

La philosophe Anne Dufourmantelle s'est noyée en voulant sauver des enfants https://t.co/m9DqgS8z4B pic.twitter.com/89vdPY4Ypn — France Culture (@franceculture) 23 июля 2017 г.

53-летняя Дюфурмантель вошла в воду на пляже Пампелон в коммуне Сен-Тропе на юге Франции 21 июля. Женщина заметила, что двое детей тонут, и попыталась доплыть до них, но была снесена сильным течением.

Tristesse et stupeur d'apprendre à l'instant la mort de la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle, qui parlait si bien des rêves. pic.twitter.com/JEZ1pXJbn7 — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) 23 июля 2017 г.

Позднее детей вытащили из воды спасатели. Дети не пострадали, а вот спасти женщину не удалось.

— Великий философ, психоаналитик, она помогала нам жить и думать о сегодняшнем мире, — написала о смерти Дюфурмантель в своём "твиттере" французский министр культуры Франсуаз Ниссен.

Дюфурмантель сформулировала собственную концепцию риска. Так, в одном интервью западному изданию философ рассказывала, что концепция абсолютной безопасности в мире — лишь фантазия, поскольку "быть живым" само по себе является большим риском.