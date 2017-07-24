Российские дилеры получили новые Honda CR-V

Японский производитель автомобилей доставил на территорию РФ свои новые кроссоверы.

Honda начала поставлять в Россию пятое поколение популярных кроссоверов CR-V, которые доступны в комплектациях Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.

Обновлённые автомобили оборудованы 2,4-литровыми двигателями i-VTEC мощностью 186 лошадиных сил. Кроссовер будет потреблять 7,8 литра топлива на 100 километров в смешанном режиме и 6,3 литра во время езды по трассе.

От 0 до 100 км/ч обновлённый кроссовер способен разогнаться за 10,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Цена на этот автомобиль начинается от 2,1 млн рублей и увеличивается в зависимости от комплектации.