Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Парагвае: четверо погибли

По предварительным данным, произошедшее не является терактом. Речь идёт о конфликте двух криминальных группировок.

По меньшей мере четыре человека погибли и несколько десятков получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из ночных клубов города Педро-Хуан-Кабальеро на границе с Бразилией.

Así se vivieron los momentos posteriores al tiroteo que se registró en una discoteca de Pedro Juan Caballero. Hay 10 heridos y 4 muertos pic.twitter.com/ohRkAhTDI0 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) 24 июля 2017 г.

Как сообщает местное издание Prensa Latina, нападение совершили члены группировки First Capital Command ("Первая столичная команда"). Это движение зародилось в тюрьмах бразильского Сан-Паулу в 80–90 годах, изначально — чтобы защитить заключённых от полицейского произвола, а уже через несколько лет начало крышевать львиную долю наркотрафика по всей территории Южной Америки.

Confirmado un hombre disparó y mató a 4 personas en una disco de Pedro Juan Caballero, 2 damas y 2 caballeros, también varios heridos. pic.twitter.com/aQMXesxP3d — Alcides ValentínBáez (@AlcidesBaez74) 24 июля 2017 г.

Вероятно, стрельба стала результатом конфликта двух группировок, одна из которых была связана с владельцами ночного клуба. Четверо погибших — двое мужчин и две женщины — оказались случайными жертвами, сообщили в полиции.