Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Парагвае: четверо погибли

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Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Парагвае: четверо погибли

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Фото: © Twitter.com/UltimaHoracom

По предварительным данным, произошедшее не является терактом. Речь идёт о конфликте двух криминальных группировок.

По меньшей мере четыре человека погибли и несколько десятков получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из ночных клубов города Педро-Хуан-Кабальеро на границе с Бразилией.

Как сообщает местное издание Prensa Latina, нападение совершили члены группировки First Capital Command ("Первая столичная команда"). Это движение зародилось в тюрьмах бразильского Сан-Паулу в 80–90 годах, изначально — чтобы защитить заключённых от полицейского произвола, а уже через несколько лет начало крышевать львиную долю наркотрафика по всей территории Южной Америки.

Вероятно, стрельба стала результатом конфликта двух группировок, одна из которых была связана с владельцами ночного клуба. Четверо погибших — двое мужчин и две женщины — оказались случайными жертвами, сообщили в полиции.

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