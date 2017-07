В Канаде научные журналы опубликовали фейк о "митохондриях" из "Звёздных воин"

Автор "научной" стать хотел выяснить, на что готовы пойти издания, когда им дают деньги за публикацию.

Фейковую научную статью о мидихлорианах — вымышленной форме жизни из вселенной "Звёздных войн" опубликовали в четырёх канадских журналах, а одно из изданий даже предложило автору исследования войти в состав редакционного совета. Об этом сообщает Discover.

Псевдонаучную статью в журналы отправил нейробиолог, который хотел выяснить, на что

Сообщается, что автор данной "научной" работы просто скопировал в "Википедии" статью о митохондриях и заменил их на мидихлорианы (микроскопические формы жизни, существующие в симбиозе внутри всех клеток живого организма и позволяющие чувствовать силу). Также в текст своей статьи мужчина вставил монолог Палпатина о Дарте Плэгасе. Для абсурдности ситуации он даже подписал свою работу именами доктора Лукаса Макджорджа и Аннеты Кин.

В результате четыре журнала опубликовали откровенный фейк. The American Journal of Medical and Biological Research запросил за публикацию 360 долларов. А International Journal of Molecular Biology: Open Access (MedCrave), Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics (Austin) и American Research Journal of Biosciences (ARJ) опубликовали статью безвозмездно. А вот Journal of Molecular Biology and Techniques был настолько восхищён статьей, что пригласил "доктора Лукаса Макджорджа" стать членом редакционного совета.

Примечательно, что отказали в публикации лишь два журнала.