Разрушительный ураган "Хиллари" сформировался у берегов Мексики и движется к США

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Разрушительный ураган "Хиллари" сформировался у берегов Мексики и движется к США

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Объявлено штормовое предупреждение первой категории, скорость ветра внутри циклона достигает 120 километров в час.

Разрушительный ураган Хиллари сформировался у берегов Мексики в Тихом океане и уверенно движется на север. Об этом сообщает Институт спутникового метеорологического прогнозирования в Висконсине на своей страничке в "Твиттере".

Под ударом стихии могут оказаться те штаты, которые растянулись по побережью Тихого океана, а также их ближайшие восточные соседи: Калифорния, Аризона, Невада, Айдахо. В меньшей степени ураган угрожает штату Вашингтон.

Объявлено штормовое предупреждение первой категории, скорость ветра внутри циклона достигает 120 километров в час.

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