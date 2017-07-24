Разрушительный ураган "Хиллари" сформировался у берегов Мексики и движется к США

Объявлено штормовое предупреждение первой категории, скорость ветра внутри циклона достигает 120 километров в час.

Разрушительный ураган Хиллари сформировался у берегов Мексики в Тихом океане и уверенно движется на север. Об этом сообщает Институт спутникового метеорологического прогнозирования в Висконсине на своей страничке в "Твиттере".

Hurricane #Hillary & TS #Irwin in the eastern Pacific, neither expected to affect land but #Hillary (right) will become a major Cat 4 storm. pic.twitter.com/Xe4LHbZDSU — UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) 24 июля 2017 г.

Под ударом стихии могут оказаться те штаты, которые растянулись по побережью Тихого океана, а также их ближайшие восточные соседи: Калифорния, Аризона, Невада, Айдахо. В меньшей степени ураган угрожает штату Вашингтон.

Объявлено штормовое предупреждение первой категории, скорость ветра внутри циклона достигает 120 километров в час.