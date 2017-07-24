Сладкий сон кошатницы. В Сети прославился котёнок с пятном на морде в виде кота

Котёнок с пятном на морде в форме другого кота стал настоящей звездой Сети. Видеоролик с животным появился в аккаунте пользователя "Твиттера" из Японии. Комментаторы посчитали эту отметину признаком суперсилы, пишет портал "Дни.ру".
鼻ねっこ動画 pic.twitter.com/nJfs2XVDoJ— トウカイトリックbot (@TOKAITRICK_bot) 19 июля 2017 г.
Чёрное пятно под носом кота действительно напоминает силуэт другого котёнка, свернувшегося клубком. Твит с его фотографиями уже набрал более ста тысяч лайков.
鼻にもねっこがおるよ pic.twitter.com/tmUMqyT5bl— トウカイトリックbot (@TOKAITRICK_bot) 19 июля 2017 г.
Пользователи соцсетей вспомнили и про известный фильм "Начало" Кристофера Нолана. "Кот внутри кота", "он достиг второго уровня погружения", — шутили они в комментариях.
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