Сладкий сон кошатницы. В Сети прославился котёнок с пятном на морде в виде кота

Пользователи соцсетей вспомнили известный фильм "Начало" и предположили, что котёнок достиг "второго уровня погружения".

Котёнок с пятном на морде в форме другого кота стал настоящей звездой Сети. Видеоролик с животным появился в аккаунте пользователя "Твиттера" из Японии. Комментаторы посчитали эту отметину признаком суперсилы, пишет портал "Дни.ру".

Чёрное пятно под носом кота действительно напоминает силуэт другого котёнка, свернувшегося клубком. Твит с его фотографиями уже набрал более ста тысяч лайков.

Пользователи соцсетей вспомнили и про известный фильм "Начало" Кристофера Нолана. "Кот внутри кота", "он достиг второго уровня погружения", — шутили они в комментариях.