"Победа" начала применять жёсткие меры по борьбе с курением на борту

Низкобюджетная авиакомпания намерена взыскивать с нарушителей все расходы, понесённые за вынужденные посадки.

Авиакомпания "Победа" решила бороться с курением на борту. Теперь низкобюджетный перевозчик намерен выполнять вынужденную посадку в ближайшем аэропорту в том случае, если кто-то из пассажиров закуривает сигарету, снимать нарушителя с рейса при помощи сотрудников полиции. При этом все расходы будут взыскиваться с нарушителей.

Отмечается, что "Победа" пошла на эти меры из-за ухудшившейся статистики нарушений. С начала 2017 года на борту курило около 30 пассажиров. В авиакомпании отмечают, что это недопустимое нарушение правил, связанных с обеспечением безопасности полётов. Курение в самолёте представляет угрозу и категорически запрещено.

Последний случай нарушения правил нахождения в салоне самолёта произошёл 21 июля. Лайнер рейсом Махачкала — Санкт-Петербург вынужденно сел во Внуково из-за закурившего пассажира. Стоянка в воздушной гавани Москвы длилась 35 минут. Нарушитель был сдан сотрудникам ЛОВД во Внуково. Теперь "Победа" намерена взыскать с него все расходы, которые понесла из-за вынужденной посадки. Речь идёт о потраченных деньгах на топливо, обслуживание рейса в московском аэропорту, рабочее время экипажа, лизинг и компенсацию другим пассажирам.