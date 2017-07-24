Элис Купер нашёл у себя в кладовке картину Энди Уорхола, пролежавшую там 40 лет

Полотно, которое стоит несколько миллионов долларов, музыкант продавать не собирается.

Рок-звезда Элис Купер нашёл в своей кладовке полотно "Маленький электрический стул" художника Энди Уорхола, которое пролежало там около 40 лет. Как сообщает The Guardian, на картине изображён электрический стул, на котором в 1953 году казнили американских коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов, обвинённых в передаче СССР чертежей ядерной бомбы.

Менеджер певца Шеп Гордон рассказал, что в 1972 году, когда подружились Купер и Уорхол, никто не думал, что работа впоследствии будет стоить несколько миллионов долларов.

О полотне, которое Уорхол случайно оставил в квартире музыканта, вспомнили только после того, когда аналогичное произведение из серии "Смерть и катастрофа" было оценено на аукционе в $11,6 млн.

— Мы нашли картину в кладовке, она была свёрнута в трубку, — рассказал представитель певца.

По данным The Guardian, Купер не намерен продавать полотно.