В ЛНР рассекретили планы СБУ установить слежку за служащим Народной милиции

Служба безопасности Украины пыталась взять на контроль служащего Народной милиции ЛНР Владимира Ткаченко. Подробности рассказал сам Владимир и Ирина, агент СБУ.
— У меня в квартире также проживает моя подруга Ирина, у нее заработков постоянных нет. Недавно у меня был День рождения, и она мне подарила мобильный телефон. Я навел справки, стоимость телефона — около 10 тысяч рублей, у меня возникли подозрения. Я знал, что ранее Ирина проживала на территории, подконтрольной ВСУ, и ее родители находятся на той стороне, — пояснил Владимир.
Он обратился за помощью в министерство госбезопасности ЛНР. Выяснилось, что базовые настройки телефона Sigma X-Treme были изменены таким образом, чтобы отслеживать всю активность пользователя.
По словам Ирины, ситуация не настолько однозначная, какой она может показаться с первого взгляда. Так, девушка призналась, что в течение года выполняла задания сотрудников СБУ, потому что у них в заложниках были ее брат и пять несовершеннолетних сестер.
— В 2013 году я познакомилась с Ткаченко Владимиром, в 2014 году я поехала домой и ко мне пришли из СБУ. Их было шесть человек, напугали семью, маму, детей. Маме стало плохо, мне сказали, чтобы я позвонила Владимиру. Меня заставили с ними сотрудничать. Мне присвоили псевдоним Марта, — рассказала Ирина.
Она уточнила, что сотрудников СБУ интересовала вся информация о военнослужащем НМ ЛНР: кто он такой, кем работает, какие должности занимает, с кем общается, где живет. Вскоре ей дали специальный телефон, чтобы она всегда оставалась на связи в "Вотсапе".
Ирина говорит, что задания ей поступали регулярно, но она с ними часто не справлялась. Девушка утверждает, что так и не передала никаких секретных данных украинской стороне.
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