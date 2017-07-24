В ЛНР рассекретили планы СБУ установить слежку за служащим Народной милиции

Телефон со специальной системой контроля военнослужащему подарила на День Рождения его подруга. Оказалось, что девушка уже год работала Службу безопасности.

Служба безопасности Украины пыталась взять на контроль служащего Народной милиции ЛНР Владимира Ткаченко. Подробности рассказал сам Владимир и Ирина, агент СБУ.

— У меня в квартире также проживает моя подруга Ирина, у нее заработков постоянных нет. Недавно у меня был День рождения, и она мне подарила мобильный телефон. Я навел справки, стоимость телефона — около 10 тысяч рублей, у меня возникли подозрения. Я знал, что ранее Ирина проживала на территории, подконтрольной ВСУ, и ее родители находятся на той стороне, — пояснил Владимир.

Он обратился за помощью в министерство госбезопасности ЛНР. Выяснилось, что базовые настройки телефона Sigma X-Treme были изменены таким образом, чтобы отслеживать всю активность пользователя.

По словам Ирины, ситуация не настолько однозначная, какой она может показаться с первого взгляда. Так, девушка призналась, что в течение года выполняла задания сотрудников СБУ, потому что у них в заложниках были ее брат и пять несовершеннолетних сестер.

— В 2013 году я познакомилась с Ткаченко Владимиром, в 2014 году я поехала домой и ко мне пришли из СБУ. Их было шесть человек, напугали семью, маму, детей. Маме стало плохо, мне сказали, чтобы я позвонила Владимиру. Меня заставили с ними сотрудничать. Мне присвоили псевдоним Марта, — рассказала Ирина.

Она уточнила, что сотрудников СБУ интересовала вся информация о военнослужащем НМ ЛНР: кто он такой, кем работает, какие должности занимает, с кем общается, где живет. Вскоре ей дали специальный телефон, чтобы она всегда оставалась на связи в "Вотсапе".

Ирина говорит, что задания ей поступали регулярно, но она с ними часто не справлялась. Девушка утверждает, что так и не передала никаких секретных данных украинской стороне.