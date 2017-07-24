Лавров "диагностировал" у американских политиков массовый психоз

Так глава российской дипломатии оценил стратегию Запада в дискуссии о возможном вмешательстве Москвы в ход президентских выборов в США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что все публикации в американских СМИ, свидетельствующие о мифическом "российском вмешательстве", высосаны из пальца и свидетельствуют об эпидемии массового психоза у политического истеблишмента США. Об этом дипломат заявил в интервью курдскому телеканалу "Рудав" (расшифровку приводит сайт российского МИД).

— Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу, — признался Лавров. — Я со многими из них общался, когда работал ещё в Нью-Йорке. Для меня всё происходящее сейчас очень удивительно.

По словам министра, те, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, загоняют себя на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать. Поэтому развязка, по словам Лаврова, произойдёт, только когда эта антироссийская кампания "выдохнется" сама по себе за неимением фактов и доказательств.

— Всё, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, высосано из пальца, — добавил он.