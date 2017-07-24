СМИ сообщили о ликвидации "военного министра" ИГИЛ

50-летний Аль-Обайди погиб в результате авиаудара по его укрытию. Его считали "заместителем" и преемником Аль-Багдади.

Военный министр и "заместитель" лидера террористической организации ИГИЛ* Ийяд аль-Обайди убит в Ираке в результате воздушной атаки, передаёт агентство Mawazin со ссылкой на анонимные источники в иракских спецслужбах.

По данным издания, Аль-Обайди погиб около двух недель назад неподалёку от иракского города Талль-Афар, провинция Найнава. Авиаудар был нанесён по укрытию боевика.

Агентство называет 50-летнего Аль-Обайди военным министром террористов. Ранее Аль-Обайди также прочили в преемники лидера ИГИЛ Аль-Багдади.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.