Лавров: РФ ответит взаимностью на стремление Трампа нормализовать отношения

Глава МИД РФ уверен, что Москва и Вашингтон могут работать вместе и находить компромисс в своих решениях.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав" заявил, что Россия намерена ответить взаимностью на стремление президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой. Об этом говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

— На нацеленность, которую президент США Трамп обозначал в ходе своей предвыборной кампании, на нахождение путей взаимодействия с Российской Федерацией мы отвечаем взаимностью, — сказал Лавров.

По словам Лаврова, состоявшаяся 7 июля в Гамбурге встреча Путина и Трампа (и в том числе договорённость на этой встрече по созданию зон деэскалации на юге Сирии) конкретным примером доказала, что Москва и Вашингтон могут работать вместе и находить решения, устраивающие обе стороны.