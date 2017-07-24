Лавров назвал детской позицию противников сотрудничества с РФ в киберсфере

Об этом дипломат рассказал сегодня в ходе интервью курдскому телеканалу "Рудав".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал детской позицию конгрессменов США, которые выступают против сотрудничества с РФ в киберсфере. Об этом он заявил в ходе интервью курдскому телеканалу "Рудав", которое было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Как подчеркнул министр, члены конгресса стали обвинять президента США Дональда Трампа в том, что, идя на договорённость о создании с Россией рабочей группы по проблемам кибербезопасности, он якобы садится за стол "с дьяволом".

— Считаю, что это какая-то детская позиция. Если кто-то чем-то озабочен и связывает это с неправомерными действиями России в киберпространстве, то любой нормальный человек будет заинтересован в том, чтобы напрямую поговорить с тем, кого подозревает, — заявил Лавров.

Ранее сообщалось о том, что конгресс США хочет запретить Трампу сотрудничество с РФ по кибербезопасности.