Информатора WADA Степанову не допустили к участию в ЧМ в Лондоне

19 других заявок были одобрены IAAF для участия в мировом первенстве по лёгкой атлетике, которое стартует в британской столице уже 4 августа.

Для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне были одобрены заявки 19 россиян, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии Степановой среди них нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову.

— Мы получили официальный ответ из IAAF, в котором есть разрешение на участие в чемпионате мира 19 российских атлетов, а также 12 сопровождающих лиц. На участие в чемпионате Степановой, которая была включена в список, разрешения нет, — сообщила она.

Ранее сообщалось, что Степанова входит в список заявленных спортсменов на основании российского гражданства, однако к её кандидатуре была приписка "под вопросом".

Отметим, ранее в ВФЛА предрекли недопуск Степановой на ЧМ-2017 в Лондоне по спортивным показаниям.

Напомним, Чемпионат мира пройдёт в Лондоне с 4 по 13 августа.

Юлия Степанова и её муж Виталий стали главными информаторами авторов фильма телекомпании ARD о допинге среди российских легкоатлетов.