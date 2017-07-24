Путин встретится с вице-президентом Ирака 25 июля в Петербурге

В настоящее время иракский политик находится с рабочим визитом в России. Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Завтра, 25 июля, Владимир Путин проведёт переговоры с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. Сегодня иностранный чиновник уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

По словам Аль-Малики в ходе встреч обсуждался вопрос о проведении осенью референдума по поводу независимости Иракского Курдистана. Он отметил, что власти страны "хотели бы серьёзного диалога" между Багдадом и Курдистаном по вопросу урегулирования ситуации.

— Пока мы видим, что ситуация развивается в противоположном направлении, не в интересах Ирака, — добавил политик.