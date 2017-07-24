Лидеры "нормандской четвёрки" договорились о встрече своих советников

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Лидеры "нормандской четвёрки" договорились о встрече своих советников

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Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Внештатные советники в ходе предстоящей встречи намерены обсудить ситуацию на востоке Украины.

Главы стран "нормандского формата" — России, Германии, Франции и Украины — в телефонном разговоре договорились о встрече своих внештатных советников во второй половине августа.

Представители "нормандской четвёрки" намерены обсудить ситуацию на Украине. В частности, российская сторона намерена подробно изложить свои подходы по всем ключевым положениям минских соглашений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что беседа с лидерами "нормандской четвёрки" — это прямой диалог ради конкретных действий.

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