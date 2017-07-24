В США обнародовали рассказ агента КГБ об убийце Кеннеди

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В США обнародовали рассказ агента КГБ об убийце Кеннеди

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35-ый президент США Джон Кеннеди. Фото: ©РИА Новости

Разведчик вёл дело главного подозреваемого в убийстве американского президента — Ли Харви Освальда.

Национальный архив США выложил в общий доступ 3,8 тысячи документов, связанных с убийством 35-го президента президента США Джона Кеннеди. Среди них также показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко, который вёл дело подозреваемого в убийстве — американца Ли Харви Освальда.

— Носенко заявлял, что, будучи офицером КГБ, вёл дело Ли Харви Освальда во время проживания последнего в СССР в 1959–1962 годах, — говорится в сообщении архива.

Именно Освальда официальная версия считает убийцей 35-го американского президента. Джон Кеннеди был убит в 22 ноября 1963 года во время его поездки в Даллас (штат Техас). Ли Освальда нашли застреленным через два дня спустя этого трагического события.

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