В США водителю фургона, в котором нашли тела мигрантов, грозит смертная казнь

Накануне в прицепе автомобиля в Техасе полицейские обнаружили восемь погибших мигрантов. Всего в автомобиле находилось 38 человек, двое из них скончались позже в больнице.

По данным Associated Press, 60-летнему водителю фургона Джеймсу Брэдли предъявлены обвинения в гибели десяти человек. За это мужчине может грозить высшая мера наказания — смертная казнь.

Court document: Truck driver did not call 911 after realizing he had several dead immigrants in his trailer. https://t.co/lvM0C5qfp8 — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 24 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился сотрудник магазина, рядом с которым Брэдли припарковал грузовик.

Известно, что в городе Сан-Антонио, где произошёл инцидент, стоит страшная жара (воздух прогревается почти до +40 градусов). Мигранты находились в закрытом фургоне без воды. У них также не было доступа к свежему воздуху.