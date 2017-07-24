В США водителю фургона, в котором нашли тела мигрантов, грозит смертная казнь

По данным Associated Press, 60-летнему водителю фургона Джеймсу Брэдли предъявлены обвинения в гибели десяти человек. За это мужчине может грозить высшая мера наказания — смертная казнь.
Court document: Truck driver did not call 911 after realizing he had several dead immigrants in his trailer. https://t.co/lvM0C5qfp8— AP Central U.S. (@APCentralRegion) 24 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что в полицию обратился сотрудник магазина, рядом с которым Брэдли припарковал грузовик.
Известно, что в городе Сан-Антонио, где произошёл инцидент, стоит страшная жара (воздух прогревается почти до +40 градусов). Мигранты находились в закрытом фургоне без воды. У них также не было доступа к свежему воздуху.
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