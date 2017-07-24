"Эммануэль, привет!" Путин поприветствовал Макрона по-русски

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"Эммануэль, привет!" Путин поприветствовал Макрона по-русски

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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Новый президент Франции впервые принял участие в переговорах "нормандской четверки". Он же стал первым из мировых лидеров, кто показал своим подписчикам в соцсетях, как телефонная беседа на самом высоком уровене выглядит визуально.

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем Twitter видео, снятое в его кабинете перед началом телефонных переговоров "нормандской четверки". На записи слышен бодрый голос президента России Владимира Путина. Он обратился к своему французскому коллеге по-дружески и на русском языке.

Ранее сообщалось, что беседа лидеров России, Франции, Украины и Германии продлилась два часа. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и договорились о дальнейших контактах, в том числе, о встрече своих советников.

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