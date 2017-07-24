Я твой куст лужайка стриг. Находчивый канадец на тракторе привёл в порядок газон

Мужчине понадобилось всего несколько минут для того, чтобы подровнять живую изгородь на своём участке.

Житель канадской провинции Альберта нашёл способ, как быстро и без лишних усилий подровнять живую изгородь на своём садовом участке. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина решил прикрутить газонокосилку к ковшу небольшого садового трактора и принялся подстригать кустарник на своём участке без лишних усилий.

В общей сложности мужчине понадобилось всего несколько минут, чтобы привести кустарник в порядок.

Пользователи Сети высоко оценили находчивость фермера и одобрительно отозвались о способе быстрого подстригания кустарников, который он придумал.