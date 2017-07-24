Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году

Мировое первенство состоится в сочинском дворце "Айсберг". На право проведения чемпионата также претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.

Международная ассоциация бокса (AIBA) предоставила России право проведения чемпионата мира 2019 года. Мировое первенство пройдёт в Сочи, во дворце "Айсберг".

На право провести турнир на своей территории также претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция. При этом вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил: у него не было сомнений в том, что ассоциация выберет именно Россию.

— У бокса в России большие традиции, сомнений в победе российской заявки не было, — подчеркнул Мутко. — Проведена хорошая работа, у России была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдёт на самом высоком уровне.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил ещё в СССР, в 1989 году. Женский чемпионат мира Россия принимала в 2005 году.