"Здесь восхитительно". Кейджу понравилась казахстанская кухня и архитектура

По итогам короткого путешествия (Кейдж пробыл в Астане всего 24 часа) актёр записал ролик, в котором рассказал о своих впечатлениях от поездки. Видео появилось в "Фейсбуке".
— Я могу сказать о Казахстане и Астане только самое лучшее. Я влюбился в этот город. Все вокруг такие гостеприимные и дружелюбные. Я никогда не встречал такой тёплый приём, хотя путешествую по всему миру, — сказал Николас Кейдж.
Напомним, накануне фотграфия актёра в национальном казахстанском костюме стала новым мемом в соцсетях.
#NicolasCage living the life in Kazakhstan pic.twitter.com/X811KjKIRf— Vilena Fridovskaya (@vilenafv) 24 июля 2017 г.
Это вааще 5 баллов #NicolasCage #Astana pic.twitter.com/aNr7jXMnYd— Adil Liyan (@Adil_Liyan) 24 июля 2017 г.
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