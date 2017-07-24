"Здесь восхитительно". Кейджу понравилась казахстанская кухня и архитектура

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"Здесь восхитительно". Кейджу понравилась казахстанская кухня и архитектура

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Голливудский актёр настолько вдохновился визитом в Казахстан, что предложил местным режиссёрам снять фильм с участием голливудских знаменитостей.

По итогам короткого путешествия (Кейдж пробыл в Астане всего 24 часа) актёр записал ролик, в котором рассказал о своих впечатлениях от поездки. Видео появилось в "Фейсбуке".

— Я могу сказать о Казахстане и Астане только самое лучшее. Я влюбился в этот город. Все вокруг такие гостеприимные и дружелюбные. Я никогда не встречал такой тёплый приём, хотя путешествую по всему миру, — сказал Николас Кейдж.

Напомним, накануне фотграфия актёра в национальном казахстанском костюме стала новым мемом в соцсетях.

<p>Фото: соцсети</p>

<p>Фото: соцсети</p>

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