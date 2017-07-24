Американцы не решили, хотят ли они импичмента Трампа

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Американцы не решили, хотят ли они импичмента Трампа

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Мнения граждан Соединённых Штатов во время проведения трёхдневного опроса сильно разделились.

Согласно данным опроса, мнения жителей США насчёт импичмента президента Дональда Трампа разделились. Так, 42% американцев хотят отставки американского лидера, ещё столько же категорически против импичмента. Об этом сообщает газета USA Today.

Как сообщает издание, опрос проводился в период с 17 по 19 июля, а его участниками стали 1330 респондентов.

По его результатам можно также сказать, что 46% граждан США уверены, что в ближайшие три с половиной года Трамп покинет должность президента по той или иной причине. 34% опрошенных обрадуются, если Дональду Трампу объявят импичмент, ещё 34% были бы расстроены этой новостью.

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