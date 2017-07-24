Американцы не решили, хотят ли они импичмента Трампа

Мнения граждан Соединённых Штатов во время проведения трёхдневного опроса сильно разделились.

Согласно данным опроса, мнения жителей США насчёт импичмента президента Дональда Трампа разделились. Так, 42% американцев хотят отставки американского лидера, ещё столько же категорически против импичмента. Об этом сообщает газета USA Today.

Как сообщает издание, опрос проводился в период с 17 по 19 июля, а его участниками стали 1330 респондентов.

По его результатам можно также сказать, что 46% граждан США уверены, что в ближайшие три с половиной года Трамп покинет должность президента по той или иной причине. 34% опрошенных обрадуются, если Дональду Трампу объявят импичмент, ещё 34% были бы расстроены этой новостью.