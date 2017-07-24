Единственный выведенный из Крыма украинский корабль моряки чинят за свой счёт

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Единственный выведенный из Крыма украинский корабль моряки чинят за свой счёт

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Корвет "Винница". Фото: © Twitter/Николай Мухин

В настоящее время "Винница" находится в Одессе — корвет нуждается в сварке корпуса и полной замене оборудования.

Единственный украинский корабль, который был выведен из Крыма после воссоединения с Россией, — корвет "Винница" — не выходит в море из-за технических проблем. Как сообщает Gazeta.ua, чинить судно за собственные средства сейчас вынуждена его команда.

— Нужно варить корпус и менять полностью оборудование. Это очень большие расходы. У команды есть желание и некоторые возможности ухаживать за корветом, но этого не достаточно. Поэтому нам помогают волонтёры, — приводит агентство слова командира военного корабля Алексея Мельника.

Отмечается, что ремонтировать "Винницу" должны были начать ещё год назад, однако соответствующего приказа так и не поступило.

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