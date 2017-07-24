Зять Трампа снова заявил об отсутствии "сговора" с Россией

Сегодня Джаред Кушнер давал показания в Сенате США. Он заверил, что у него не было никаких "ненадлежащих контактов" с Россией.

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер снова заявил об отсутствии "сговора" между президентской администрацией и Россией. С таким заявлением Кушнер выступил после дачи показаний в сенате.

— Я не вступал в сговор с Россией и не знаю никого в кампании, кто сделал бы это, — заявил Кушнер журналистам.

Советник президента заверил, что у него не было никаких "ненадлежащих контактов" и он не полагался на российские фонды для финансирования своего бизнеса. Также он добавил, что собирался поделиться со следствием любой имеющейся у него информацией и рад, что наконец сделал это.

— Дональд Трамп провёл лучшую кампанию, и именно поэтому он выиграл, — пояснил Кушнер.