Автомобиль наехал на людей возле больницы в США, двое погибли

Пострадавших, в том числе водителя транспортного средства, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль протаранил толпу людей возле одной из больниц в штате Южная Дакота. В результате происшествия два человека скончались, восемь были госпитализированы, передаёт Sioux City Journal.

Two confirmed dead after incident outside Alcester care facility https://t.co/qxDaFOCxsh — Sioux City Journal (@scj) 24 июля 2017 г.

По информации представителя правоохранительных органов штата, скорее всего, водитель совершил наезд на людей случайно. Выясняются обстоятельства случившегося.