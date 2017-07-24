Автомобиль наехал на людей возле больницы в США, двое погибли

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Автомобиль наехал на людей возле больницы в США, двое погибли

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Машины скорой помощи в США. Фото: © РИА Новости/Филипп Кравцов

Пострадавших, в том числе водителя транспортного средства, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль протаранил толпу людей возле одной из больниц в штате Южная Дакота. В результате происшествия два человека скончались, восемь были госпитализированы, передаёт Sioux City Journal.

По информации представителя правоохранительных органов штата, скорее всего, водитель совершил наезд на людей случайно. Выясняются обстоятельства случившегося.

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