Автомобиль наехал на людей возле больницы в США, двое погибли

Автомобиль протаранил толпу людей возле одной из больниц в штате Южная Дакота. В результате происшествия два человека скончались, восемь были госпитализированы, передаёт Sioux City Journal.
Two confirmed dead after incident outside Alcester care facility https://t.co/qxDaFOCxsh— Sioux City Journal (@scj) 24 июля 2017 г.
По информации представителя правоохранительных органов штата, скорее всего, водитель совершил наезд на людей случайно. Выясняются обстоятельства случившегося.
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