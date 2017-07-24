Рисунок Трампа выставили на аукцион с начальной ценой в $9 тыс.

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Рисунок Трампа выставили на аукцион с начальной ценой в $9 тыс.

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На скетче изображён силуэт района Нью-Йорка Манхэттена. Под рисунком президент США оставил свой автограф.

Набросок с небоскрёбами Манхэттена и знаменитой "Трамп-тауэр" (в центре рисунка), выполненный президентом США Дональдом Трампом, будет выставлен на благотворительном аукционе с начальной ценой в девять тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post.

<p>Рисунок Манхэттена, выполненный Дональдом Трампом. Фото: © Nate D Sanders Auctions</p>

Под аскетичным чёрно-белым рисунком президент оставил свой автограф — в золотом цвете. Вырученные от продажи рисунка деньги пойдут на программы по повышению грамотности.

Ранее на благотворительные торги Sanders Auctions свои рисунки также выставляли сенатор Джон Маккейн и актриса Шарлиз Терон.

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