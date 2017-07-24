Президент Филиппин пообещал до смерти обложить шахтёров налогами

По мнению главы государства, защита окружающей среды должна иметь большее значение, чем добыча полезных ископаемых.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о том, что намерен положить конец экспорту минеральных ресурсов. Тех же горняков и шахтёров, которые продолжат наносить вред природе, глава государства пригрозил "до смерти обложить налогами".

Как сообщает агентство Reuters, ещё в момент вступления в должность в июне прошлого года Дутерте обозначил, что защита окружающей среды в его глазах выглядит приоритетнее, чем добыча полезных ископаемых и любая другая деятельность, наносящая вред экологии. За этот год его позиция не поменялась.

— Вы пренебрегли своей обязанностью защищать природу и восстанавливать её от ущерба, причинённого вашей деятельностью. Теперь вы должны придумать, как всё исправить, или я до смерти замучаю вас налогами, — пообещал президент.

Филиппины занимают первое место в мире по экспорту никелевой руды, однако Дутерте намерен добиться того, чтобы за границу вывозилось не сырьё, а уже переработанная продукция.

— Я призываю наших промышленников, инвесторов поставить фабрики и производственные предприятия прямо здесь, на Филиппинах, для переработки нашего сырья в готовые изделия, — воззвал глава государства.

Отметим, что предыдущее правительство Филиппин также призывало к увеличению числа обрабатывающих предприятий, однако конгресс страны тогда не принял необходимых законов.