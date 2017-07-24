Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

Неизвестный мужчина предложил Джареду Кушнеру — старшему советнику и зятю президента США Дональда Трампа — подписать государственный флаг России, передаёт NBC.
WATCH: A man asks Jared Kushner to sign a Russian flag as he exits meeting with Senate Intel Committee staff pic.twitter.com/ZgZ7UjdXSU— NBC News (@NBCNews) 24 июля 2017 г.
— Подпиши мой российский флаг, пожалуйста! — крикнул зятю Трампа мужчина из толпы.
Однако охрана помешала Кушнеру выполнить просьбу неизвестного человека.
Как ранее сообщал Лайф, 24 июля Джаред Кушнер в очередной раз заверил Сенат США в том, что у него не было никаких "ненадлежащих контактов" с Россией.
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