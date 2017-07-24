Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

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Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

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Мужчина протягивает Джареду Кушнеру российский флаг с просьбой подписать его. Фото: © REUTERS/Jim Bourg

Инцидент произошёл тогда, когда Кушнер выходил с заседания сенатского комитета по разведке.

Неизвестный мужчина предложил Джареду Кушнеру — старшему советнику и зятю президента США Дональда Трампа — подписать государственный флаг России, передаёт NBC.

— Подпиши мой российский флаг, пожалуйста! — крикнул зятю Трампа мужчина из толпы.

<p>Мужчина, попросивший Джареда Кушнера подписать флаг России. Фото: © REUTERS/Jim Bourg</p>

Однако охрана помешала Кушнеру выполнить просьбу неизвестного человека.

Как ранее сообщал Лайф, 24 июля Джаред Кушнер в очередной раз заверил Сенат США в том, что у него не было никаких "ненадлежащих контактов" с Россией.

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