Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия

Как признался сам спортсмен, тот случай сделал его более жестоким, долгие годы он чувствовал стыд из-за произошедшего.

Легендарный американский боксёр-тяжеловес Майк Тайсон в интервью журналисту телеканала ESPN Джереми Шаппу рассказал о том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Как отметил сам экс-спортсмен, об этом случае он прежде никогда и никому не рассказывал публично.

По словам Тайсона, в тот момент ему было семь лет. Неизвестный мужчина поймал мальчика на улице, затащил в здание и издевался над ним. Что именно происходило, боксёр распространяться не стал, но сказал, что в тот момент чувствовал стыд.

— Тот случай заставил меня быть более жестоким, — сказал Железный Майк, отвечая на вопрос журналиста, изменился ли он после произошедшего. Боксёр подчеркнул, что сейчас не испытывает стыда или смущения, рассказывая об эпизоде из своего прошлого.

Как уточняет издание New York Daily News, за последние 25 лет Джереми Шапп неоднократно брал интервью у прославленного боксёра, но об этом случае услышал впервые.