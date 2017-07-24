Майкл Мур выплатил противникам Трампа по $1000

Режиссёр неоднократно выступал с критикой властей США и их агрессивной внешней политики.

Американский кинорежиссёр Майкл Мур пообещал подарить пятерым главным противникам президента США Дональда Трампа по $1000. О своём решении Мур сообщил после того, как число его подписчиков в "Твиттере" достигло 5 млн.

5 million+ Twitter followers! Wow! Thank u! To celebrate, I picked 5 of you to choose an anti-Trump group for me to donate $1,000 to... — Michael Moore (@MMFlint) 24 июля 2017 г.

— Пять миллионов подписчиков в Twitter! Вау! Спасибо вам. Чтобы отпраздновать это, я выбрал пятерых из вас, чтобы они помогли мне выбрать организации, выступающие против Трампа, и передать им по $1000, — написал кинорежиссёр в своём микроблоге.

Напомним, Майкл Мур создал аккаунт в "Твиттере" в прошлом месяце для сбора информационных утечек, касающихся Трампа. Он сообщил, что с помощью социальной сети намерен предоставить потенциальным разоблачителям возможность тайно предоставить данные, которые они хотели бы раскрыть.

В мае знаменитый режиссёр рассказал о создании фильма об американском президенте. Кинокартина выйдет под названием "Фаренгейт 11/9" — это отсылка к 9 ноября 2016 года, когда Трамп был избран президентом Соединённых Штатов. Название практически полностью повторяет прошлый фильм Мура — "Фаренгейт 9/11", критикующий Джорджа Буша — младшего.