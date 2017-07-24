Лишь четверть американцев уверены, что Трамп дотянет до конца срока

Более половины жителей страны недовольны работой эксцентричного миллиардера в Белом доме.

Большинство американцев сомневается в способности Дональда Трампа досидеть в Белом доме до конца своего четырёхлетнего президентского срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого USA Today и iMediaEthics.

Всего 27 процентов опрошенных заявили, что Трамп "определённо завершит" свой срок. Ещё 30 процентов ответили: "Возможно, ему это удастся". 23 процента респондентов сказали, что президентские полномочия Трампа, "вероятнее всего", закончатся раньше 2020 года, а ещё 13 процентов твёрдо ответили, что миллиардер совершенно точно преждевременно покинет пост главы государства. Наконец, семь процентов участников опроса с ответом затруднились.

Более половины опрошенных (51 процент) недовольны работой республиканца в Белом доме, 44 процентам всё нравится. Сторонников и противников импичмента одинаково — 42 процента.

Как отмечает портал The Hill, участниками исследования стали 1330 взрослых американцев, которые отвечали на вопросы онлайн.