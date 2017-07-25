В Ливии 18 боевиков казнили "в стиле ИГИЛ"

Всего за несколько дней до этого представитель ООН по правам человека выражала обеспокоенность судьбой заключённых.

В Сети появилось шокирующее видео казни 18 мужчин, предположительно, боевиков террористической группировки ИГИЛ*. Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", расстрелом руководил один из сторонников генерала Хафтара —офицер Ливийской национальной армии Махмуд аль-Верфалли, который зачитал преступникам приговор.

Журналисты британского таблоида Daily Mail обратили внимание на то, что казнь террористов ливийцы провели "в стиле ИГИЛ": боевиков одели в оранжевые робы, поставили их на колени, а умертвили выстрелами в затылок.

Видеоролик датирован 17 июля, а это значит, что казнь ливийские солдаты провели через несколько дней после того, как представитель ООН по правам человека Лиз Тросселл выразила обеспокоенность судьбой заключённых, взятых в плен во время боевых операций.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.