Житель Канзаса получил 30 лет тюрьмы за попытку взорвать военную базу

Молодой человек намеревался убить американских солдат и помочь ИГИЛ бороться против США.

Жителя американского штата Канзас — 22-летнего Джона Букера — признали виновным в попытке совершить теракт на военной базе с помощью заминированного автомобиля и приговорили к 30 годам лишения свободы. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

John T. Booker Jr. sentenced to prison in Fort Riley bomb plot: https://t.co/MlZPnFwwwZ pic.twitter.com/QGAbpljIlf — KCTV5 News (@KCTV5) 24 июля 2017 г.

В марте 2014 года на своей странице в "Фейсбуке" Букер признался, что хочет совершить "джихад" против американской армии. Специально для этого он пытался поступить на службу в сухопутные войска, но ему отказали.

Несколько месяцев спустя на связь с парнем вышел агент ФБР под прикрытием, который представился сторонником террористов. Букер рассказал ему о своих планах поехать на Ближний Восток, вступить в ряды террористов ИГИЛ* и "убить американского солдата".

В марте 2015 года молодой человек рассказал о желании устроить самоподрыв на военной базе с помощью 450-килограммовой бомбы из нитрата аммония. Букер записал видеоролик, в котором принёс клятву верности группировке ИГИЛ и её лидеру.

Позже будущий "смертник" вместе с двумя агентами ФБР (которые прикинулись сторонниками боевиков) приехал на базу "Форт Райли" в Канзасе. Его задержали в тот момент, когда он попытался привести в действие "взрывное устройство", оказавшееся муляжом.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.