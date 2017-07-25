Сомалийские террористы назвали Трампа безмозглым миллиардером

По их словам, республиканец уже превратил Соединённые Штаты в посмешище и сейчас ведёт страну к гибели.

Боевики сомалийской террористической группировки "Харакат аш-шабаб", которая связана с "Аль-Каидой"*, выложили в Сеть своё обращение к президенту США Дональду Трампу. Как сообщает телеканал ABC News, террористы оскорбляли Трампа и назвали его безмозглым миллиардером.

— Американские избиратели выбрали, возможно, самого тупого президента, которого только можно представить. Трамп превратил США в посмешище и теперь ведёт страну к возможному поражению и разрушению, — заявили боевики.

Террористы "Аш-Шабаб" пригрозили, что нападение американских солдат на их позиции дорого обойдётся самим Соединённым Штатам.

— Это будет дестабилизировать вашу страну. Когда мы нанесём удар, ваше правительство не сможет защитить вас, — предупредили террористы.

"Харакат аш-шабаб" считается самой кровожадной экстремистской группировкой Африки. Только в прошлом году от рук террористов погибли более 4200 человек.