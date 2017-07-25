СМИ: Путин сказал Трампу, что русские хакеры слишком хороши, чтобы их поймали

Газета New York Times утверждает, что президент России Владимир Путин очень лестно отозвался о профессиональных качествах российских хакеров и заявил, что если бы те проникли в сервера Демократической партии США, никто бы об этом даже не заподозрил. Эти слова, по данным газеты, Путин произнёс во время беседы с Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.

В минувшее воскресенье эта же фраза прозвучала в эфире телеканала CNN, где выступал директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи. Как добавил Скарамуччи, эти слова он услышал из уст Дональда Трампа.

Напомним, Демократическая партия США обвинила Кремль в том, что группа хакеров по заданию российского правительства взломала её почтовые сервера и похитила данные, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США. Эти обвинения стали основанием для расследования, которое на протяжении уже нескольких месяцев проводятся различными американскими ведомствами.

Республиканец Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение, что Москва оказала влияние на исход выборов в США, а приписываемые ему связи с Россией миллиардер назвал "охотой на ведьм".