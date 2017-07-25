В Москве полиция задержала адвоката, пытавшегося завладеть их табельным оружием

Полиция задержала адвоката Московской коллегии адвокатов, угрожавшего им пистолетом на Гурьевском проезде.
Как стало известно Лайфу, Дмитрий Г. остановил патрульный автомобиль и направил пистолет в водителя. После этого он нажал на спусковой крючок четыре раза. Выстрелы не были произведены, так как в обойме не оказалось патронов.
После того, как второй полицейский вышел из машины и потребовал прекратить противоправные действия, мужчина попытался скрыться, но был задержан.
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