В Москве полиция задержала адвоката, пытавшегося завладеть их табельным оружием

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Полиция задержала адвоката Московской коллегии адвокатов, угрожавшего им пистолетом на Гурьевском проезде.

Как стало известно Лайфу, Дмитрий Г. остановил патрульный автомобиль и направил пистолет в водителя. После этого он нажал на спусковой крючок четыре раза. Выстрелы не были произведены, так как в обойме не оказалось патронов.

После того, как второй полицейский вышел из машины и потребовал прекратить противоправные действия, мужчина попытался скрыться, но был задержан.