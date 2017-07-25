В Кузбассе спасатели ищут пропавшего после выброса метана шахтёра

В поисковых работах задействовано 43 сотрудника регионального управления МЧС России.

Более 40 спасателей принимают участие в поисковой операции на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровском районе, где после выброса метана и угля пропал один из шахтёров.

В момент инцидента под землёй находились 79 человек, однако 78 из них смогли самостоятельно выйти на поверхность.

— Длина участка, на котором произошёл выброс, составляет 180 метров, горноспасатели прошли уже 165 метров. В осмотре горных выработок от МЧС задействовано 43 сотрудника. Все их усилия сосредоточены на поисках шахтёра, который не выходил на связь, — сообщается на сайте Главного управления МЧС по Кузбассу.

Как отметили в ведомстве, выброс метана не привёл к образованию завалов в шахте, а информация о погибших и пострадавших не поступала. Сейчас на предприятии доследственную проверку проводят сотрудники Следственного комитета.