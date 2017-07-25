Эрдоган не понимает обеспокоенности США по поводу покупки Турцией систем С-400

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Эрдоган не понимает обеспокоенности США по поводу покупки Турцией систем С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: © REUTERS/Murad Sezer

По его словам, переговоры с Россией практически завершены и "причин для переживаний быть не может".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой российских зенитных систем С-400.

— Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определённые меры для обеспечения собственной безопасности. По поводу использования другого оружия они не проявляют обеспокоенности, а в случае с системами С-400 проявляют, — сказал Эрдоган по окончании турне по государствам Персидского залива.

Напомним, ранее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции согласован. По словам председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джозефа Данфорда, в Вашингтоне оказались встревожены данной информацией.

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