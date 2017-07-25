Новак рассказал, кто заменит ушедшую с российского рынка компанию Siemens

Министр энергетики высказал мнение, что уход из России станет ошибкой для немецкой компании.

Глава Министерства энергетики Александр Новак уверен, что уход немецкого концерна Siemens с российского рынка не скажется на работе отечественных компаний.

— У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Всё, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании. Во многом сейчас в рамках импортозамещения мы сами научились производить оборудование соответствующее, — заявил Новак.

По мнению министра, разрыв отношений с Россией негативно скажется на самой немецкой компании, поскольку она лишается перспективного партнёра.

Напомним, скандал разразился после того, как руководство Siemens заподозрило российскую сторону в поставке произведённых в Германии газовых турбин для электростанции в Крым в обход санкций. Представители концерна заявили, что намерены прекратить сотрудничество с российскими компаниями, отозвать лицензии и приостановить поставки по действующим контрактам.

Российская компания "Технопромэкспорт", занимавшаяся поставками турбин в Севастополь, настаивает, что оборудование приобреталось на вторичном рынке и модернизировалось российскими специалистами.