Автор Despacito призвал Мадуро прекратить использовать его песню

Пуэрториканский исполнитель Луис Фонси призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро прекратить использовать песню Despacito в политических целях. Об этом музыкант написал на своей странице в "Инстаграме".
— Моя музыка — не для использования в пропаганде, которая пытается манипулировать волей народа, громко требующего свободы и лучшего будущего, — написал Фонси.
Накануне Despacito с изменёнными словами прозвучала на мероприятии с участием Мадуро. В тексте песни говорилось о необходимости участвовать в выборах в национальное учредительное собрание.
— Я не разрешал использовать песню или менять её слова в политических целях, ещё меньше — в прискорбной ситуации, которую переживает Венесуэла, страна, которую я очень люблю, — говорится в сообщении певца.
Ранее Лайф сообщал, что выборы в национальное учредительное собрание в Венесуэле запланированы на 30 июля. Оппозиция считает, что речь идёт о нарушении конституции и решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.
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