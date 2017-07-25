Автор Despacito призвал Мадуро прекратить использовать его песню

Песня вышла в начале 2017 года и сразу стала мировым хитом. В настоящее время Despacito занимает лидирующие строчки в музыкальных чартах многих стран.

Пуэрториканский исполнитель Луис Фонси призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро прекратить использовать песню Despacito в политических целях. Об этом музыкант написал на своей странице в "Инстаграме".

Публикация от Luis Fonsi (@luisfonsi) Июл 24 2017 в 12:16 PDT

— Моя музыка — не для использования в пропаганде, которая пытается манипулировать волей народа, громко требующего свободы и лучшего будущего, — написал Фонси.

Накануне Despacito с изменёнными словами прозвучала на мероприятии с участием Мадуро. В тексте песни говорилось о необходимости участвовать в выборах в национальное учредительное собрание.

— Я не разрешал использовать песню или менять её слова в политических целях, ещё меньше — в прискорбной ситуации, которую переживает Венесуэла, страна, которую я очень люблю, — говорится в сообщении певца.

Ранее Лайф сообщал, что выборы в национальное учредительное собрание в Венесуэле запланированы на 30 июля. Оппозиция считает, что речь идёт о нарушении конституции и решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.