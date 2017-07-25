Специалисты Warner Bros. с помощью компьютеров "сбривают" усы Супермену

Компания Warner Bros. решила переснять ряд сцен фильма "Лига справедливости", премьера которого намечена на ноябрь этого года. Как утверждает издание Variety, эти работы длятся уже два месяца и обошлись компании в 25 миллионов долларов. В числе прочего специалистам приходится решать и нестандартные задачи, например — избавляться от растительности на лице актёра Генри Кавилла, сыгравшего роль Супермена.

Дело в том, что параллельно со съёмками супергеройского блокбастера Кавилл задействован и в фильме "Миссия невыполнима — 6", ради которого американцу пришлось отрастить усы. Поскольку появление усатого Супермена наверняка повергнет в шок даже самых стойких фанатов вселенной DC Comics, сотрудникам студии приходится с помощью компьютерной графики "сбривать" всё лишнее с лица актёра.

В мировой прокат "Лига справедливости", снятая режиссёром Заком Снайдером, выйдет 15 ноября. Российские зрители смогут увидеть картину на день позже.