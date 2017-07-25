ФАС назвал выполнимой отмену внутрисетевого роуминга за две недели

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что сотовым операторам вполне по силам в двухнедельный срок провести выравнивание тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России. Об этом в эфире "Коммерсантъ FM" заявила глава управления по контролю над IT и связью ФАС Елена Заева.

— У нас есть документы, свидетельствующие о том, что операторы изменяли тарифы на свои услуги за это время. Из документов видно, что решение о смене тарифов по всей стране оператор реализует за две недели — когда они сами вводили или меняли тарифы, — отметила Заева.

При этом представитель ФАС подчеркнула, что о требованиях ведомства об отмене роуминга сотовые операторы знали с ноября 2016 года, а потому никакого сюрприза сейчас для них быть не должно.