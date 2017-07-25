В кастинге на роль Джеймса Бонда примет участие темнокожий актёр

Пока не ясно, согласится ли Дэниэл Крэйг на роль агента 007 в пятом для себя фильме или решит окончательно проститься с "бондианой".

Темнокожий британский актёр Идрис Эльба станет одним из претендентов на роль агента 007 Джеймса Бонда в новом, уже 25-м по счёту, фильме, который выйдет на экраны 8 ноября 2019 года.

Как утверждает портал Hollywood Reporter, 49-летний актёр Дэниэл Крэйг, сыгравший в четырёх предыдущих сериях "бондианы", вероятнее всего, в съёмках участие не примет. Впрочем, год назад Крэйг заявлял, что скорее вскроет себе вены, чем сыграет ещё в одном фильме про Бонда, хотя позднее несколько смягчил свою позицию по этому вопросу.

Помимо ранее упоминавшегося Эльбы претендентами на роль "нового Бонда" называются Том Хиддлстон (Локи в фильмах "Тор" и "Тор 2"), Дэмиен Льюис (известен по роли отца главного героя в фильме "Уилл"), Том Харди ("Безумный Макс. Дорога ярости", "Начало") и Эйдан Тёрнер (гном Кили в трилогии "Хоббит"). Дата проведения кастинга будет объявлена несколько позднее.