В Белом доме уклончиво ответили на вопрос, поддержит ли Трамп санкции против РФ

Речь идёт о законопроекте, предполагающем усиление давления на Иран, в который включены поправки о значительном расширении санкций в отношении России и КНДР.

Президент США Дональд Трамп не собирается отменять санкции, введённые ранее Соединёнными Штатами против России, Ирана и КНДР. Однако сказать об однозначной поддержке нового законопроекта пока нельзя, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга.

У президента нет намерения избавляться от санкций, но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Она добавила, что в настоящее время Трамп изучает законопроект, поэтому сказать, поддерживает он его или нет, пока нельзя.

— Он [Трамп] оценивает его необходимость в данный момент, мы будем держать вас в курсе решения, — пояснила пресс-секретарь.

Законопроект, о котором говорит Сандерс, в частности, предполагает закрепление на законодательном уровне санкций, введённых ранее США в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Поправки коснутся ряда российских "энергетических проектов", а также других ключевых секторов российской экономики — металлургии, судоходства и железных дорог.

На информацию об ужесточении санкций против РФ негативно отреагировали сразу несколько стран стран Европейского Союза, сославшись на то, что новые ограничения негативно скажутся на их экономике. Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможные ответы на случай, если это всё-таки произойдёт. По его словам, при неблагоприятном развитии ситуации Брюссель "должен отреагировать в течение нескольких дней".

Ожидается, что голосование по документу пройдёт в палате представителей конгресса 25 июля. Если законопроект в итоге будет принят и подписан президентом, данные санкции можно будет отменить лишь после принятия другого закона, — администрация США сделать этого самостоятельно уже не сможет.