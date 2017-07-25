CNN: Тиллерсон может подать в отставку из-за недовольства Трампом

По словам источника телеканала, ряд поступков миллиардера глава Госдепа назвал непрофессиональными.

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выражает растущее недовольство работой администрации Дональда Трампа и может подать в отставку уже до конца этого года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников телеканала, Тиллерсон всё сильнее сомневается в профессионализме Трампа и считает, что ряд его поступков в последнее время был неподобающим — например, срыв на главу Минюста Джеффа Сешнса из-за того, что тот отказался от расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Уход Тиллерсона может стать очередной встряской для президентской команды, которая и без того приходит в себя после того, как пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ушёл в отставку.