Спецпредставитель США по Украине высказался за поставки оружия Киеву

Новый специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставках оружия Киеву, чтобы "помочь бороться с поддерживаемыми Россией подстрекателями".

По информации телеканала "Би-би-си", Волкер считает, что вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы к ситуации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что не считает действия США провокационными.

— Оборонительное оружие, которое позволит Украине защитить себя и, например, вывести танки, поможет остановить Россию, угрожающую Украине, — сказал Волкер в интервью "Би-би-си".

При этом окончательное решение о поставке оружия Киеву ещё не принято и является вопросом для дальнейших обсуждений.