Спецпредставитель США по Украине высказался за поставки оружия Киеву

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Спецпредставитель США по Украине высказался за поставки оружия Киеву

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Президент Украины Петр Порошенко вместе с десантниками 173-й бригады армии США. Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Новый специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставках оружия Киеву, чтобы "помочь бороться с поддерживаемыми Россией подстрекателями".

По информации телеканала "Би-би-си", Волкер считает, что вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы к ситуации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что не считает действия США провокационными.

— Оборонительное оружие, которое позволит Украине защитить себя и, например, вывести танки, поможет остановить Россию, угрожающую Украине, — сказал Волкер в интервью "Би-би-си".

При этом окончательное решение о поставке оружия Киеву ещё не принято и является вопросом для дальнейших обсуждений.

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