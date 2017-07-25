Власти Израиля убирают металлодетекторы у Храмовой горы

Их заменят видеокамерами, одной из особенностью которых является функция распознавания лиц.

Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлодетекторы. Как сообщет The Jerusalem Post, им на смену придут камеры видеонаблюдения.

Такое решение, по информации газеты, стало результатом интенсивных переговоров между израильскими правоохранителями и компаниями, занимающимися безопасностью. Удовлетворит ли установка металлодетекторов местную общину арабов-мусульман и её лидеров, требующих убрать все средства контроля со входов на территорию святыни, пока неизвестно.

Металлодетекторы израильские власти установили после 14 июля, когда три вооружённых палестинца убили двух военнослужащих Израиля на Храмовой горе. После этого между палестинцами и израильскими полицейскими произошли массовые столкновения, которые привели к человеческим жертвам.