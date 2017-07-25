Сенатор Джон Маккейн отпросился у врачей на голосование по Obamacare

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Сенатор Джон Маккейн отпросился у врачей на голосование по Obamacare

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Джон Маккейн. Фото: © REUTERS/Henry Romero

Республиканец Джон Маккейн вернётся из больницы в Сенат, чтобы принять участие в ключевом голосовании об отмене основных положений действующей системы медицинского страхования Obamacare. Об этом сообщили представители конгрессмена.

Напомним, Маккейн на прошлой неделе перенёс операцию по удалению опухоли, которую врачи обнаружили в головном мозгу политика. Несмотря на это, 80-летний сенатор заявил, что намерен в ближайшее же время вернуться к работе, однако для этого ему нужно было получить разрешение у врачей.

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